Ещё
Израиль обещает жестко отвечать на любые нарушения демилитаризованной зоны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль обещает жестко отвечать на любые нарушения демилитаризованной зоны 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил Сирии «жестким ответом» на любые возможные нарушения договоренностей о демилитаризации приграничной полосы в ходе наступления на отряды оппозиции в этом районе.
С началом боевых действий на юго-западе Сирии власти Израиля заверяют, что у них нет намерения вмешиваться в конфликт в соседней стране, но требуют от сирийцев неукоснительного соблюдения соглашений, которые действуют с 1974 года.
"Со своей стороны мы неукоснительно следуем соглашениям о разъединении 1974 года и будем настаивать на их соблюдении до последней запятой. Любое нарушение встретит жесткий ответ со стороны государства Израиль", — сказал Либерман, выступая на заседании парламентской фракции своей партии «Наш дом Израиль». Аудиозапись выступления распространила пресс-служба министра.
Договоренности предполагают существование демилитаризованной зоны вдоль линии разъединения израильских и сирийских сил на Голанских высотах с присутствием там миротворцев ООН. Ранее на этой неделе израильские войска обстреляли сирийскую позицию, откуда, по их данным, был выпущен минометный снаряд, упавший в демилитаризованной зоне вне территории, которую контролирует еврейское государство.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу612
Россиянам «разрешили» сажать картофель69
Над Крымом нависла угроза426
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова102
Трамп пожаловался Путину на «глупых» советников33
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение