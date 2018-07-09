Израиль обещает жестко отвечать на любые нарушения демилитаризованной зоны

С началом боевых действий на юго-западе Сирии власти Израиля заверяют, что у них нет намерения вмешиваться в конфликт в соседней стране, но требуют от сирийцев неукоснительного соблюдения соглашений, которые действуют с 1974 года.

"Со своей стороны мы неукоснительно следуем соглашениям о разъединении 1974 года и будем настаивать на их соблюдении до последней запятой. Любое нарушение встретит жесткий ответ со стороны государства Израиль", — сказал Либерман, выступая на заседании парламентской фракции своей партии «Наш дом Израиль». Аудиозапись выступления распространила пресс-служба министра.