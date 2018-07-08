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Авиакомпания KLM приостановит полеты в Иран
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Авиакомпания KLM приостановит полеты в Иран 

Прайм 23 часа назад
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Голландская авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines приостановит прямые полеты в Тегеран по коммерческим причинам, говорится в заявлении компании.
"По причине негативных последствий и финансовых перспектив деятельности в Тегеране, последний рейс вылетит из Амстердама 22 сентября 2018 года и приземлится в Схипхоле (аэропорт в Амстердаме — прим. ред.) 23 сентября", — сообщается в заявлении.
Как сообщает информационное агентство Ассошиэйтед Пресс, ранее в 2013 году KLM Royal Dutch Airlines приостанавливала полеты в Тегеран в связи с санкционным режимом против Ирана и возобновила их вновь в 2016 году после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Ранее в субботу стало известно, что третья в мире по объемам морских контейнерных перевозок компания CMA CGM Group объявила об уходе перевозчика из Ирана из-за решения США восстановить санкции в отношении Тегерана.
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