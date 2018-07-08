Ещё
Россия зафиксировала пять нарушений в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва ушла по воду
Москва ушла по воду

Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 5 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция зафиксировала 2 нарушения, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 случая стрельбы в провинции Алеппо", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Отмечается, что всего Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2,771 тонны.
За сутки медицинскую помощь получили 12 человек, добавили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло7
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал12
В московском метро произошло самоубийство89
Савченко избили в Киеве21
Американский сенатор приехал в Россию и задумался131
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение