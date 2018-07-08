Россия зафиксировала пять нарушений в Сирии

Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 5 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция зафиксировала 2 нарушения, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 случая стрельбы в провинции Алеппо", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что всего Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2,771 тонны.

За сутки медицинскую помощь получили 12 человек, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.