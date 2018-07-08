Около 20 процентов беженцев вернулись в свои дома в сирийской Хаме

ЛАТАКИЯ , 8 июл — РИА Новости . Около 20% беженцев вернулись в свои дома из пунктов временного размещения в провинцию Хама после освобождения родных городов от боевиков, сообщил журналистам губернатор провинции Хама Мохаммед Аль-Хазури.

"По всей провинции Хама в свои дома из пунктов временного размещения беженцев вернулись 20% жителей. Многим мы можем оказать помощь сами. Но есть селения, где разрушения очень большие и нам потребуется помощь правительства", — сказал губернатор провинции.

Так, в одном из городов провинции — Мардес — уже полным ходом идет восстановление инфраструктуры и школ, местные жители возвращаются в свои дома.

Как сообщил журналистам житель селения Абдала Мухаммед Джалиль — житель селения Мардес, его семья вернулась домой совсем недавно, в июне.

"Террористы вели себя тут как звери. Разрушили дома, украли все имущество и скот, сожгли даже деревья. Видите, сколько следов на стенах от осколков и пуль в нашем доме, но, к счастью, он цел. Государство оказало нам помощь. Смотрите, уже есть свет", — рассказал Мухаммед Джалиль.

Время, когда Мардес был занят боевиками, семья Мухаммеда Джалиля провела в лагере беженцев. Но сразу после освобождения вернулась обратно.

До войны в Мардесе жили 12 тысяч человек. Большинство стали беженцами. Но сейчас около пяти тысяч уже вернулись.

"Ко мне на прием ежедневно приходят жители с разными просьбами. Я составляю списки, подаю их в правительство Хамы, и оно по возможности оказывает помощь. Здесь много проблем, но самая большая найти средства для восстановления домов, которые были разрушены" — сказал журналистам глава администрации населенного пункта Мардес Умар Ахмад.

Вдоль всех улиц Мардеса уже протянуты электрические линии. Специалисты завершают подключение. Первым делом свет дали в только что отремонтированный медицинский пункт. Он работает всего неделю и принял уже сотни пациентов.

Как только населенный пункт покинули боевики, местные власти первым делом восстановили школу. Отремонтировали кабинеты и коридоры. Заложили новую проводку.

Сирия продолжает восстанавливаться после военных событий, полным ходом идет восстановление населенных пунктов и инфраструктуры. Сирийское правительство при помощи России делает все, чтобы беженцы, в том числе из-за границы, возвращались в свои дома.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон Сирии констатировали, что обстановка в провинциях Хама и Хомс нормализуется. Остальные регионы также возвращаются к мирной жизни. Так, ранее в результате успешных переговоров российской стороны боевики в ряде поселений провинции Деръа сложили оружие и согласились на программу примирения, передав населенные пункты под контроль сирийской армии.

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