На юго-западе Сирии 90 населенных пунктов присоединились к режиму перемирия

Представители российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привели свежие данные своей работы. Так, продолжается процесс нормализации обстановки в юго-западной зоне деэскалации.

"Количество присоединившихся к режиму перемирия населенных пунктов в результате успешно проведенных переговоров увеличилось до 90", — отметили в ЦПВС. В провинции Деръа таких населенных пунктов сейчас 75, в том числе прирост за сутки — 16, в провинции Эс-Сувейда — 15, (за сутки добавился 1).

Отмечается, что представители российского Центра ведут переговоры по выводу боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб . Совместно с вооруженными силами Сирии подготовлен пункт перехода в районе города Деръа. Всего планируется вывести 1 тыс. человек.

Турцией и В то же время продолжается соблюдение режима прекращения боевых действий. В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии (подписан Россией Ираном ) группами контроля продолжается мониторинг соблюдения режима прекращения огня. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная, подчеркнули в ЦПВС.

Хотя российскими представителями были все-таки зафиксированы четыре случая стрельбы: в провинции Латакия — 3 и один в Хаме. Представители Турции зафиксировали 2 случая стрельбы в провинциях Хама и Алеппо.