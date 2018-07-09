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На юго-западе Сирии 90 населенных пунктов присоединились к режиму перемирия
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На юго-западе Сирии 90 населенных пунктов присоединились к режиму перемирия 

Российская Газета 19 часов назад
Фото: Российская Газета
Представители российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привели свежие данные своей работы. Так, продолжается процесс нормализации обстановки в юго-западной зоне деэскалации.
"Количество присоединившихся к режиму перемирия населенных пунктов в результате успешно проведенных переговоров увеличилось до 90", — отметили в ЦПВС. В провинции Деръа таких населенных пунктов сейчас 75, в том числе прирост за сутки — 16, в провинции Эс-Сувейда — 15, (за сутки добавился 1).
Отмечается, что представители российского Центра ведут переговоры по выводу боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб. Совместно с вооруженными силами Сирии подготовлен пункт перехода в районе города Деръа. Всего планируется вывести 1 тыс. человек.
В то же время продолжается соблюдение режима прекращения боевых действий. В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии (подписан Россией, Турцией и Ираном) группами контроля продолжается мониторинг соблюдения режима прекращения огня. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная, подчеркнули в ЦПВС.
Хотя российскими представителями были все-таки зафиксированы четыре случая стрельбы: в провинции Латакия — 3 и один в Хаме. Представители Турции зафиксировали 2 случая стрельбы в провинциях Хама и Алеппо.
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