Число присоединившихся к перемирию на юго-западе САР населённых пунктов возросло до 90

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что в юго-западной зоне деэскалации в результате успешных переговоров число населённых пунктов, присоединившихся к режиму перемирия, достигло 90.

«В провинции Дараа — 75, в том числе за сутки — 16, в провинции Эс-Сувейда — 15, за сутки — один», — сообщили в пресс-службе ЦПВС.

В настоящее время представителями Центра по примирению ведутся переговоры с боевиками о об их выезде вместе с членами семей в провинцию Идлиб

Как сообщается, всего на настоящий момент через переход в районе города Дараа планируется вывезти до тысячи человек.

«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная», — отмечают в ЦПВС.

Ранее сообщалось, что большинство командиров боевиков в провинции Дараа перешли на сторону правительства Сирии.