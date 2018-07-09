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Число присоединившихся к перемирию на юго-западе САР населённых пунктов возросло до 90
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Число присоединившихся к перемирию на юго-западе САР населённых пунктов возросло до 90 

RT на русском 1 час назад
Фото: Главный региональный
Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что в юго-западной зоне деэскалации в результате успешных переговоров число населённых пунктов, присоединившихся к режиму перемирия, достигло 90.
«В провинции Дараа — 75, в том числе за сутки — 16, в провинции Эс-Сувейда — 15, за сутки — один», — сообщили в пресс-службе ЦПВС.
В настоящее время представителями Центра по примирению ведутся переговоры с боевиками о об их выезде вместе с членами семей в провинцию Идлиб.
Как сообщается, всего на настоящий момент через переход в районе города Дараа планируется вывезти до тысячи человек.
«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная», — отмечают в ЦПВС.
Ранее сообщалось, что большинство командиров боевиков в провинции Дараа перешли на сторону правительства Сирии.
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