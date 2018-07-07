МИД КНР: изменения в стране не должны влиять на международные обязательства

ПЕКИН, 7 июл — РИА Новости . Политические изменения внутри какой-либо страны не могут использоваться в качестве предлога для уклонения от международных обязательств государства, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам министерской встречи в Вене , посвященной сохранению соглашения по иранскому атому.

"Необходимо придерживаться международных правил, строгое соблюдение международных соглашений является международной правовой основой, и крупные государства в особенности должны играть образцовую роль, должны добросовестно исполнять взятую на себя ответственность", — отметил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Он подчеркнул, что «внутренние политические изменения, происходящие в соответствующих странах, не должны стать предлогом для уклонения от международных обязательств, взятые на себя тем или иным государством».

"Практика последних трех лет показала, что СВПД не только помогает решить иранский ядерный кризис, но также играет положительную роль в защите режима нераспространения ядерного оружия, у нас нет никаких оснований не поддерживать и не исполнять подобного рода соглашения", — добавил он.

Ван И выразил мнение, что соглашение по иранскому атому должно реализовываться, так как это международное соглашение, одобренное СБ ООН , и все соответствующие стороны обязаны добросовестно его выполнять.

В пятницу в Вене состоялось министерское заседание стран-участниц иранской ядерной сделки.

Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия США , Британия, Китай, Франция Германия ) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза