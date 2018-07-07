Иран осудил высылку своих дипломатов из Нидерландов

Ранее в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на голландскую службу разведки и безопасности (AIVD) сообщило, что Нидерланды выслали двух сотрудников посольства Ирана. Представитель ведомства отметил, что больше никакой информации предоставить не может.

"Исламская Республика Иран считает решение неконструктивным", — заявил Касеми. Он назвал шаг голландского правительства «нелогичным и юридически не имеющим оправдания».

Касеми добавил, что помощник главы МИД вызвал нидерландского посла в Тегеран, чтобы выразить официальный протест правительства. Он подчеркнул, что Иран оставляет за собой право принимать ответные действия.