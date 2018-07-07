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Иран осудил высылку своих дипломатов из Нидерландов
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Иран осудил высылку своих дипломатов из Нидерландов 

РИА Новости 16 часов назад
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Иран осудил высылку Нидерландами двух дипломатов из своего посольства и вызвал голландского посла в Тегеран, сообщает агентство IRNA со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.
Ранее в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на голландскую службу разведки и безопасности (AIVD) сообщило, что Нидерланды выслали двух сотрудников посольства Ирана. Представитель ведомства отметил, что больше никакой информации предоставить не может.
"Исламская Республика Иран считает решение неконструктивным", — заявил Касеми. Он назвал шаг голландского правительства «нелогичным и юридически не имеющим оправдания».
Касеми добавил, что помощник главы МИД вызвал нидерландского посла в Тегеран, чтобы выразить официальный протест правительства. Он подчеркнул, что Иран оставляет за собой право принимать ответные действия.
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