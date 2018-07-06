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В освобожденный Умм-эт-Тиур в Сирии возвращаются местные жители
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В освобожденный Умм-эт-Тиур в Сирии возвращаются местные жители 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 6 июл — РИА Новости. Беженцы начали возвращаться в населенный пункт Умм-эт-Тиур в сирийской провинции Хама после окончания боевых действий на этой территории, сообщает корреспондент РИА Новости.
Местные жители были вынуждены бежать из своих домов несколько лет назад, когда к селению приближались боевики. Теперь эти районы освобождены от террористов.
Прорваться в центр Умм-эт-Тиура боевикам не удалось, но они регулярно обстреливали населенный пункт, в результате чего сильно пострадало электро— и водоснабжение. Теперь местные власти восстанавливают инфраструктуру. В этом им помогают российские специалисты, которые берут пробы для исследований, чтобы оценить пригодность водопровода, а также проводят дезинсекцию во дворах и на улицах города.
Так как в населенном пункте во время войны не работали коммунальные службы, здесь сложилась сложная эпидемическая ситуация. Чтобы избежать эпидемий, российские военные медики совместно с местными властями проводят разъяснительную работу и организовывают прививочные пункты.
"В данном населенном пункте люди могут быть эндемичны по брюшному тифу, по вирусному гепатиту А. Была организована вакцинация мирных жителей брюшнотифозной вакциной и вакциной от гепатита А. Мы сначала работали с администрацией, с мэром. Они проводили разъяснительную работу и по желанию люди обращались, проводилась вакцинация", — рассказал журналистам российский военный врач Вячеслав Большаков.
Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии констатировали, что обстановка в провинциях Хама и Хомс нормализуется. Остальные регионы также возвращаются к мирной жизни. Так, ранее в результате успешных переговоров российской стороны боевики в ряде поселений провинции Деръа сложили оружие и согласились на программу примирения, передав населенные пункты под контроль сирийской армии.
Всего за прошедшую неделю благодаря переговорам российского Центра по примирению враждующих сторон 27 населенных пунктов южной зоны деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа добровольно присоединились к режиму прекращения огня и перешли на сторону правительства Сирии.
В четверг в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что за прошедшие сутки более пяти тысяч сирийцев покинули западную часть юго-западной зоны деэскалации, подконтрольную боевикам, по организованному при содействии российского ЦПВС гуманитарному коридору вблизи населенного пункта Кафер-Шамс. Всего за неделю из данной зоны в районы, подконтрольные сирийскому правительству, вышло более 35 тысяч человек.
По данным Центра примирения, основная часть беженцев уезжает к своим родственникам и знакомым, а для остальных развернуты два лагеря беженцев — Джебаб и Рсас в провинции Эс-Сувейда, в которых организовано круглосуточное дежурство бригад скорой помощи, открыты медпункты и пункты раздачи горячего питания. Все беженцы обеспечиваются сирийскими властями продовольствием, бутилированной водой и предметами первой необходимости.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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