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РПЦ и Ватикан восстановят христианские объекты в Сирии
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РПЦ и Ватикан восстановят христианские объекты в Сирии 

News.ru 18 часов назад
Русская православная церковь совместно с католической церковью приступили к реализации плана по восстановлению христианских церквей и монастырей, разрушенных за годы военного конфликта в Сирии.
По словам председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Иллариона, в настоящее время археологи завершают реставрационные работы в Маалуле — одной из главных святынь Антиохийской церкви. Это — женский монастырь, построенный на месте, где до недавнего времени местные жители говорили на арамейском языке, однако монахини были вынуждены покинуть обитель. Владыка не теряет надежды, что однажды они снова туда вернутся. Митрополит признал, что в Сирии по-прежнему сохраняются сложные условия.
«Но с чего-то надо начинать, и мы уже начали, не дожидаясь того момента, когда условия будут идеальными. Потому что возможно, что такой момент настанет нескоро», — приводит слова Иллариона РИА Новости.
Антиправительственные выступления в Сирии начались в марте 2011 года, став продолжением так называемой «арабской весны» — серии революций, охвативших Ближний Восток. Вскоре ситуация в Сирии переросла в гражданскую войну, а в дальнейшем территория страны стала уязвимой для различных террористических группировок, подпитываемых извне. Противники сирийской армии требуют ухода Башара Асада с поста президента.
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