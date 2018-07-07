РПЦ и Ватикан восстановят христианские объекты в Сирии

По словам председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Иллариона, в настоящее время археологи завершают реставрационные работы в Маалуле — одной из главных святынь Антиохийской церкви. Это — женский монастырь, построенный на месте, где до недавнего времени местные жители говорили на арамейском языке, однако монахини были вынуждены покинуть обитель. Владыка не теряет надежды, что однажды они снова туда вернутся. Митрополит признал, что в Сирии по-прежнему сохраняются сложные условия.

«Но с чего-то надо начинать, и мы уже начали, не дожидаясь того момента, когда условия будут идеальными. Потому что возможно, что такой момент настанет нескоро», — приводит слова Иллариона РИА Новости