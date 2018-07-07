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В освобожденном Ярмуке прошел первый урок русского языка
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В освобожденном Ярмуке прошел первый урок русского языка 

ТК «Звезда» 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ежедневно в группу по изучению русского языка записываются более полусотни человек, большинство из которых — дети и молодежь.
В сирийском Ярмуке, недавно освобожденном от террористов, прошел первый урок русского языка. Жители города охотно идут изучать язык: только за один день в группу записались 60 новичков.
«После того, как Россия принесла мир в наши города, я начала интересоваться вашей культурой и историей. В нашей школе раньше не рассказывали об этом, и поэтому я для себя открыла новый мир. Я уже закончила школу и собираюсь поступать в университет в России. Все мои подружки уже уехали и учатся у вас», — сказала Шахиназ Коляжу, слушательница курсов.
Первый урок русского языка преподает Людмила Елизарова. Она окончила университет еще в советском Ленинграде, вышла замуж и уехала жить в Сирию.
С инициативой преподавания русского языка в городе выступила местная администрация. За помощью власти города обратились к российским военным — офицерам российского Центра по примирению.
Ранее российские военные доставили стройматериалы для восстановления школ города. Все они будут восстановлены к началу учебного года.
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