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Москва призвала мировое сообщество участвовать в разминировании в Сирии
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Москва призвала мировое сообщество участвовать в разминировании в Сирии 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Москва призывает международное сообщество присоединиться к российско-сирийским усилиям по вопросам разминирования в Сирии, сообщается на сайте МИД РФ.
"Призываем международное сообщество активно присоединиться к российско-сирийским усилиям на этом направлении и оказать соответствующую финансовую и техническую поддержку, которая в конечном счете способствовала бы созданию достойных и безопасных условий для возвращения миллионов сирийцев в свои дома и восстановления страны", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, ситуация в Ракке, заминированной террористами и разрушенной вследствие действий «так называемой антиигиловской коалиции» (ИГИЛ — террористическая группировка, запрещена в РФ), является свидетельством того, насколько неотложными должны стать усилия международного сообщества в деле гуманитарного разминирования.
Сирийское руководство и служба ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) в начале июля подписали в Дамаске меморандум о взаимопонимании по вопросу разминирования освобожденных от террористов территорий. От имени сирийского правительства меморандум подписал заместитель министра иностранных дел Фейсал Микдад, с другой стороны документ был подписан главой ЮНМАС Агнес Маркайю.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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