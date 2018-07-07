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Эрдоган обещает Турции «новую эпоху развития»
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Эрдоган обещает Турции «новую эпоху развития» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
После инаугурации президента Турции 9 июля страна «вступит в новую эпоху развития» — в этом убежден турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Именно он стал победителем прошедших в стране 24 июня президентских выборов, набрав 52,59 процента голосов. После его инаугурации Турция окончательно перейдет от парламентской к президентской системе правления. Такой переход был одобрен на референдуме в апреле 2017 года.
Эрдоган обещает «значительно продвинуть страну вперед, решая структурные проблемы ее экономики, начиная с дефицита платежного баланса, инфляции и высоких процентных ставок», передает РИА Новости. Об этом он рассказал в выступлении перед депутатами парламента от правящей Партии справедливости и развития.
Церемония инаугурации пройдет в парламенте Турции, а затем, по словам Эрдогана, будет организовано «грандиозное мероприятие» в президентском дворце с участием глав 22 государств и премьер-министров 17 стран. Ряд стран на церемонии представят вице-президенты и спикеры парламентов. Делегацию России на инаугурации президента Турции возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев.
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