Боевики в сирийской провинции Дераа согласились прекратить огонь

Внушающую оптимизм новость сообщил в субботу российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии

По информации наших военных, в результате переговоров при посредничестве сотрудников Центра с лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа удалось достичь договоренностей по целому ряду сложнейших вопросов. Прежде всего это касается прекращения боевых действий и начала сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах провинции, находящихся под контролем вооруженных формирований.

Речь также идет об урегулирование статуса боевиков и эвакуации так называемых «непримиримых» с членами их семей из районов Дераа в провинцию Идлиб

Еще одно решение связано с восстановлением работы в населенных пунктах органов государственной власти. Кроме того, стороны договорились о возвращении беженцев от границы с Иорданией в свои дома.

Наш миротворческий Центр также сообщил, что в течение минувших суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов Сирии, подтвердивших готовность остановить огонь, пока осталось неизменным — их 2515. А число вооруженных формирований, заявивших о согласии выполнять условия прекращения огня, достигло 234.

Турецкой Республикой и Также сообщается, что в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, подписанного 4 мая 2017 года Российской Федерацией Исламской Республикой Иран , группы контроля продолжают мониторить соблюдение режима прекращения огня. Обстановка в зонах деэскалации нашими военными оценивается как стабильная.

Наши представители совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировали три случая стрельбы в провинциях: два — Алеппо и один в Латакии . Турецкие представители подобных фактов не зафиксировали.

В течение дня российский Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарных акции. В населенном пункте Баббила (провинция Риф-Дамаск) нуждающимся переданы строительные материалы общим весом 30 тонн. А в Мусейфре ( провинции Эс-Сувейда ) мирные жители получили 1000 продовольственных пакетов общим весом 4,3 тонны. Всего подобных гуманитарных акций на счету наших военных 1859, общий вес доставленного гуманитарного груза достиг 2767,26 тонны.

Наш миротворческий Центр сообщает, что в течение суток медицинская помощь была оказана 10 мирным жителям. Таким образом, число сирийцев, обратившихся к российским военным медикам, составило 85 598 человек.