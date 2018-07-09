Ещё
В Минобороны сообщили о готовящемся выводе 1 тыс. боевиков в провинцию Идлиб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны сообщили о готовящемся выводе 1 тыс. боевиков в провинцию Идлиб 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Около 1 тыс. боевиков планируется вывести в провинцию Идлиб, в районе сирийского города Дераа подготовлен переход, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"Представителями российского Центра по примирению ведутся переговоры по выводу боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб. Совместно с Вооруженными силами Сирийской Арабской Республики подготовлен пункт перехода в районе города Дераа. Всего планируется вывести до 1 тыс. человек", — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате успешно проведенных переговоров количество населенных пунктов, присоединившихся к режиму перемирия, увеличилось до 90. «В провинции Дераа — 75, в том числе за сутки — 16, в провинции Эс-Сувейда — 15, за сутки — один», — отмечается в сообщении.
Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии за сутки четыре нарушения режима прекращения боевых действий, турецкие — два.
Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Это Восточная Гута, район на севере провинции Хомс, провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны.
ТАСС: последние новости
Более 2 тыс. мирных жителей покинули юго-западную зону деэскалации в Сирии за сутки Музей Дамаска реставрирует скульптуры из Пальмиры с помощью российских специалистов СМИ: свыше 400 сирийских беженцев отправились на родину из Ливана
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов163
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи11
Страховщики позарились на пенсии россиян112
Пока вы спали: где нападет Россия?7
Россия перевела Израилю миллион пенсионных долларов134
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия
00:46
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ
Европа В мире
00:59
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение