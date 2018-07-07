В Сирию заслали новых российских наемников

Переломным моментом в сирийском гражданском конфликте можно назвать начало российской военной кампании против Исламского государства*. Да, именно Москва дала старт большим изменениям, хотя еще за год до нее в Сирии пришли американцы со своими многочисленными союзниками, однако их присутствие почему-то никак не повлияло на успехи псевдохалифата. Багдади (лидер ИГ ) вел своих фанатиков с востока, и с каждым днем они продвигались все глубже на запад арабской республики. От этого страдали все — Асад, Сирийская свободная армия , курдские формирования и прочие группировки. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что несколько районов американцы все же обезопасили, но исключительно для того, чтобы создать свои военные базы.

С приходом же России начались первые крупные поражения Исламского государства, боевики которого незадолго до прихода РФ готовились, как сообщают внутрисирийские источники, к полному захвату Дамаска . В общем, столицу удалось сохранить, правда, окончательно она была зачищена от присутствия террористов только недавно.

Вслед за первыми успехами российских сил и сирийских союзников началось победоносное шествие на восток, как, впрочем, и на север, и на юг. За считанные месяцы были освобождены центральные районы государства. Ну, а потом все пошло как по накатанной, не без трудностей, разумеется, но о новых успехах сообщалось чуть ли не каждый день. С чем это связано? Российская авиация, конечно же, одна из лучших в мире, но ее явно недостаточно для победоносной войны, нужен ведь еще успех и на земле. Да, должны быть те люди, которые верхом на БТРах влетают в самое пекло и заканчивают с теми, кому не навредила вышеупомянутая авиация, а таких, как правило, остается много.

В случае с Сирией такие функции возлагались на местные правительственные войска, а так же на иранских стражей исламской революции, плюс ко всему есть еще и Хезболла . Но возникает вполне логичный вопрос — все эти формирования воевали в Сирии еще до прихода РФ, однако особых успехов никто из них не добился. В общем, на первых порах, да и в дальнейшем тоже, важную роль во всех сухопутных операциях проправительственных сил играли российские наемники. О ЧВК Вагнера знают все, и количество побед этой частной военной компании в Сирии велико, впрочем, как и количество погибших бойцов этого формирования.

До недавнего времени все заграничные операции приписывались именно ЧВК Вагнера. Но вот теперь российские СМИ распространяют информацию, согласно которой уже с весны этого года в Сирии присутствуют бойцы новой группировки наемников под названием «Патриот».

На самом деле, ничего удивительного в этом нет. По нашим сведениям, в Сирии помимо группы Вагнера находились наемники, никак не связанные с этой нелегальной компанией. По словам одного из вагнеровцев, поделившегося с нами информацией на условиях анонимности, некоторые группы россиян были связаны обязательствами непосредственно перед министерством обороны . Фактически заключались «теневые» договоры. Размер «гонораров» у таких людей был несколько выше, чем у тех, кто действовал через ЧВК Вагнера. При этом в Сирии вагнеровцы и такие «особенные» контрактники зачастую действовали совместно, правда, не во всех кампаниях.

Так, во время операции по освобождению города Дэйр-эз-Зор одна из таких групп не вела бои в самом городе, вместо этого ей было поручено отрезать террористов от подкреплений, поступавших с восточного берега Евфрата. К тому же им было поручено сдерживать курдские силы, в случае если такая необходимость появится. При этом взаимодействовали они в основном с элитными сирийскими подразделениями, такими как «Куат ан-Нимр» (Силы тигра — авт.).

— Многие из тех, кого называют вагнеровцами, даже не знают об этом. Люди попадают на такую работу не всегда одинаковыми способами. Иногда это могут быть военнослужащие. Они так могут хорошо заработать, во-первых, во-вторых, кому-то могут дать Героя (Героя России — авт). Я знаю двух дагестанцев, один был майором, другой капитаном. Они уехали в Сирию по поручению своего начальства, но это не через Минобороны. Они тоже «вагнеровцы»? Один, кстати, получил Героя, но это не из-за Сирии, да и его уже нет в живых. Эти названия вообще неправильные. Все равно все мы подчиняемся министерству обороны. Всех «вагнеровцев» можно назвать элитными контрактниками. Эти люди профессионалы, делают свою работу лучше обычных военнослужащих, поэтому у них зарплаты больше. А эти истории с ЧВК были придуманы из-за того, что у нас с законом противоречие. Насчет слухов по тому поводу, что власти из-за этого закона отказывают в лечении и финансовой поддержке, скажу, что это неправда. Всех лечат, родственников поддерживают, если нужно психологов присылают даже.

Так же наш собеседник полагает, что нового ЧВК не существует, во всяком случае, так называемый «Патриот» создан теми же структурами, а составляют его уже побывавшие в Сирии наемники. Само название очень условно, более того, наш источник никогда не слышал его раньше. Он уверен, что о реальной конкуренции между старым и новым ЧВК не может быть и речи.

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*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) — решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.