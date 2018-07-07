Наши военные в Сирии помогают восстанавливать школу под Дамаском

По словам начальника отдела нашего миротворческого Центра Владимира Залозного, в Баббилу уже доставили более 100 листов ДСП и обрезную доску для починки парт и дверей, а также почти 2 км силового кабеля и около 3 км проводки — она необходима для налаживания электроснабжения.

— Центр по примирению сторон уже не в первый раз оказывает помощь в восстановлении инфраструктуры в образовательных учреждениях на территории САР, — сообщил ТАСС офицер. — До этого мы проводили такую же акцию в населенном пункте Ялда.

Восстановление инфраструктуры идет и в других населенных пунктах в предместьях сирийской столицы. Так, жители Бейт-Сахмы сейчас тоже ремонтируют школу, используя при этом материалы, завезенные российскими военными. «Мы работаем день за днем, и ситуация у нас улучшается. Конечно, есть затруднения, для преодоления которых мы обращаемся к более высоким представителям власти. Самое главное для нас сегодня — это проблема нехватки электричества. По опыту восстановления мирной жизни в других городах я могу сказать: как только туда подают электричество, экономика сразу поднимается на 80 процентов», — рассказал глава администрации Бейт-Сахма Самер Шабани. По его словам, в Бейт-Сахму и соседний район Акраба в скором времени должны подать воду: уже подписаны соответствующие контракты.

— Поддержка Российской Федерации очень важна. Мы в Сирии привыкли к этой помощи, и она не ограничивается только сферой просвещения. Ваша помощь идет по всем возможным направлениям. Благодаря чему мы смогли выгнать террористов из нашего района, — отметил Шабани.

Мирная жизнь возвращается и в бывший лагерь палестинских беженцев Ярмук, где, помимо разбора завалов, тоже идет восстановление местной школы. До войны там обучались 250 детей, а теперь могут сесть за парты порядка 600 сирийских мальчишек и девчонок.

Между тем, как накануне сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Цыганков, за минувшие сутки были зафиксированы нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Представители Центра в городе Алеппо провели заседание Комитета национального примирения, где была уточнена обстановка и определены населенные пункты для проведения благотворительных акций.

Нормализуется ситуация и в провинциях Хама и Хомс. Там идет процесс возвращения людей к мирной жизни. В администрации города Хомс прошла рабочая встреча с директором высшего образования провинции, на которой обсуждались вопросы завершения образовательного процесса студентами, вынуждено прервавшими обучение.

По словам Цыганкова, на большей части Сирии уже созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев. Из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулось 71 379 жителей Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки к родным очагам возвратились 105 человек.

Для улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи проведены гуманитарные акции в населенных пунктах Умм-Валад ( провинция Эс-Сувейда ), Тель-Ахмар (провинция Алеппо) и Хшам ( провинция Дейр-эз-Зор ). Людям передано 2,3 тыс. продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил около 10 тонн.

Представители российского миротворческого Центра продолжают работу в Юго-западной зоне деэскалации. Там ведутся переговоры с лидерами незаконных вооруженных формирований об установлении режима прекращения боевых действий и выводе мирных жителей через пункты пропуска.

За прошедшие сутки через гуманитарный коридор вблизи населенного пункта Кафер-Шамс вышло 2370 человек. В всего за минувшую неделю данную зону покинули более 37 тысяч мирных жителей.

Наши военные врачи только за минувшие сутки оказали помощь 88 сирийцам, в том числе 51 ребенку. При содействии российского Центра примирения враждующих сторон организовано круглосуточное дежурство бригад скорой помощи, открыты медпункты и пункты раздачи горячего питания в лагерях беженцев «Джебаб» и «Рсас» в провинции Эс-Сувейда.