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Таких нелепых автоугонов вы еще не видели
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Таких нелепых автоугонов вы еще не видели 

Авторамблер 6 июля 2018
Фото: Авторамблер
Дело произошло в одном из европейских городов, пострадавшим стал военный атташе при посольстве Израиля.
Мужчина приехал на встречу с генералом израильской армии, который прибыл с визитом в Европу, на Audi Q7 с охранником. Атташе отправился внуть здания, а охранник остался у машины.
Двое злоумышленников действовали слаженно: один отвлек охранника, а второй просто сел в машину и уехал. Судя по видео, охранник даже не понял, что произошло: он растерянно стоит, не пытаясь задержать сообщника, который убегает.
Машину скоро нашли, однако самое печальное, что пропал ноутбук с секретной информацией, который, вопреки правилам, оставил в салоне атташе. Теперь его и охранника отозвали в Израиль и, вероятно, уволят.
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