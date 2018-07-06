Таких нелепых автоугонов вы еще не видели

Дело произошло в одном из европейских городов, пострадавшим стал военный атташе при посольстве Израиля

Мужчина приехал на встречу с генералом израильской армии, который прибыл с визитом в Европу, на Audi Q7 с охранником. Атташе отправился внуть здания, а охранник остался у машины.

Двое злоумышленников действовали слаженно: один отвлек охранника, а второй просто сел в машину и уехал. Судя по видео, охранник даже не понял, что произошло: он растерянно стоит, не пытаясь задержать сообщника, который убегает.

Машину скоро нашли, однако самое печальное, что пропал ноутбук с секретной информацией, который, вопреки правилам, оставил в салоне атташе. Теперь его и охранника отозвали в Израиль и, вероятно, уволят.