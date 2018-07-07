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В образцах из сирийской Думы обнаружен хлор
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В образцах из сирийской Думы обнаружен хлор 

BFM.RU 21 час назад
Фото: BFM.RU
Об этом говорится в предварительном докладе Организации по запрещению химического оружия, сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с документом. Официально он пока не опубликован.
В том же докладе говорится, что доказательств использования в Думе нервно-паралитических веществ не найдено. ОЗХО направила экспертов в район Думы через неделю после предполагаемой химической атаки 7 апреля. Является ли наличие следов хлора доказательством химической атаки?
Антон Уткин эксперт по химоружию, бывший инспектор ООН по Ираку Для того, чтобы уверенно говорить о том, что было применено химическое оружие необходимо кроме следов хлорирования обнаружить жертв применения этого химического оружия и снять у них биологические пробы, то есть кровь, мочу, волосы и так далее. Увидеть больничные записи — истории болезни пострадавших людей. То есть, в каких госпиталях им оказывали помощь, и соответствуют ли симптомы и оказанная помощь отравлению хлором. На сегодня тот факт, что в почве обнаружены следы, по большому счету ничего не говорит. Это может быть косвенным доказательством, но только при наличии других доказательств».
Если химатака с использованием хлора в сирийской Думе все-таки была, кто мог ее организовать?
Игорь Никулин член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию «Вероятность того, что хлор применили боевики так называемой оппозиции — 99,99%, потому что правительственная армия такое допотопное оружие не применяет. Потому что, во-первых, у них было современное. Если бы они хотели спрятать что-то, они бы спрятали. А хлор — это оружие прошлого века. Последний раз его применяли сто лет назад. То есть это такой уже примитив, дальше некуда».
Президент Сирии Башар Асад и российские официальные лица неоднократно высказывали сомнения в том, что химическая атака в Думе действительно имела место, и называли подтверждающие ее видеозаписи постановкой.
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