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У РФ имеются вопросы к последнему докладу ОЗХО по Сирии
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У РФ имеются вопросы к последнему докладу ОЗХО по Сирии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: BFM.RU
ГААГА, 10 июля. /ТАСС/. Россия изучила предварительный доклад о расследовании инцидента в сирийском городе Дума 7 апреля и имеет ряд вопросов к его авторам. Об этом заявил во вторник на 88-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
"Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) демонстративно отказывается следовать стандартам Конвенции о запрещении химоружия, — отметил он. — Расследования проводятся дистанционно, нетранспарентно с точки зрения информирования государств — участников Конвенции, с нарушением процедуры по сбору и хранению вещественных доказательств, что следует из последних докладов Миссии — о событиях в Хан-Шейхуне, Эль-Латамне и Саракибе". "Мы изучили предварительный доклад о расследовании весьма резонансного происшествия в сирийской Думе 7 апреля, — добавил Каламанов. — И у нас есть ряд вопросов к его авторам".
"В частности, в докладе говорится о проблемах в сфере безопасности, из-за которых МУФС не могла выехать в Думу в течение недели, — обратил внимание глава российской делегации. — Упомянут инцидент об обстреле передовой группы из стрелкового оружия со стороны боевиков. Помним, как тогда представителями западных стран муссировался тезис о том, что, мол, это русские препятствуют работе миссии, не обеспечивая должный уровень безопасности. В то же время в докладе почему-то не нашлось места для упоминания о ракетном ударе западной «тройки» в ночь с 13 на 14 апреля, полностью перекрывшем дорогу к началу работы экспертов ОЗХО в Сирии — еще немного, и они накрыли бы своими ракетами миссию ОЗХО".
"Нет в докладе ни слова и о брифинге 26 апреля в штаб-квартире ОЗХО с участием свидетелей постановочного ролика известной НПО «Белые каски», — продолжил он. — Напоминаем, что в заявлении западной группы накануне этого брифинга утверждалось, будто Россия мешала работе МУФС, изъяв ряд важнейших свидетелей, перебросив их в Гаагу, ничего подобного! Наоборот: еще до брифинга семь человек из этой группы были уже опрошены МУФС; остальные также были готовы дать показания. Однако в докладе информации по этим свидетелям нет ни строчки".
"Рассчитываем, что МУФС сделает надлежащие выводы и сумеет довести расследование этого дела до конца в соответствии с требованиями Конвенции", — подчеркнул Каламанов.
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