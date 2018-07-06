Туризм и война: менеджеры Тимченко построят люксовый отель в Сирии

Российская компания STG Logistic займется строительством премиального отеля в деревне Манара, на берегу Средиземного моря, об этом сообщила правящая в Сирии Партия арабского социалистического возрождения ( БААС ) на своем сайте. Проект будет включать небольшой торговый центр, виллы и бассейны, а также детские развлекательные площадки и конференц-зал.

Сирийское онлайн-издание Business2business утверждает, что проект стоимостью около $90 млн будет реализовываться совместно с БААС. На церемонии закладки первого камня, прошедшей в середине мая, помимо сирийских официальных лиц присутствовали также гендиректор STG Logistic Игорь Казак и региональный директор этой компании Захид Шахсуваров, написал РБК. Оба они ранее работали в «Стройтрансгазе» Геннадия Тимченко . У компании есть интересы в Сирии, долгое время Шахсуваров работал в ее местном филиале. А Казак, будучи заместителем гендиректора «Стройтрасгаза» в сентябре 2015 года встречался с премьер-министром Сирии Ваилем аль-Хальки. Стороны обсуждали вопрос завершения строительства второго газоперерабатывающего завода (ГПЗ-2). Первый «Стройтрансгаз» построил еще в 2009 году, второй должны были ввести в эксплуатацию еще в 2011 году, но помешала война. Сейчас у «Стройтрансгаза» также есть контракты на по добыче фосфата из руд месторождения Эш-Шаркия в Пальмире.

В «Стройтрансгазе» отказались комментировать, являются ли Казак и Шахсуваров до сих пор сотрудниками компании, а STG Logistic — связанной с ней структурой.

Обозначенная сумма в $90 млн — достаточная для строительства высококачественного премиального отеля со всей необходимой инфраструктурой, подчеркивает генеральный директор компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич . «Этих денег, особенно с учетом дешевой рабочей силы в Сирии, хватит на отель примерно на 300 номеров с торговым центром на 4000 кв.м», — говорит он. Средиземноморское побережье Сирии — идеально для развития туризма, но из-за затяжной гражданской войны эта сфера пришла в стране в упадок, добавляет эксперт. По мнению Ивашкевича, к управлению отелем вполне можно привлечь одну из международных гостиничных компаний, которые работают сегодня на таких небезопасных рынках, как, например, Сомали или в Иракском Курдистане.

Это не первая попытка российских предпринимателей закрепиться на гостиничном рынке Сирии. До начала гражданской войны гостиницу в Латакии , где сейчас расположена основная база российских военных, планировали построить АФК «Система» Владимира Евтушенкова и группа «Синара» Дмитрия Пумпянского . Партнеры подписали соглашение о развитии проекта десять лет назад. Оно предполагало совместные инвестиции — по $25 млн каждый. На эти деньги предполагалось построить отель на 466 номеров, способный вместить 900 гостей. Партнеры даже успели взять в 49-летнюю аренду шесть гектаров земли. В 2010 году «Система» вышла из проекта, а «Синара» подписала договор на управление отелем с турецкой Dedeman Hotels & Resorts Int. Впрочем, проект так и не был реализован.

Владимир Евтушенков Рейтинг Forbes : №49 Состояние: $2000млн

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Геннадий Тимченко Рейтинг Forbes: №5 Состояние: $16000млн

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Дмитрий Пумпянский Рейтинг Forbes: №62 Состояние: $1600млн

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