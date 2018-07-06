В Турции четырех журналистов осудили за связь с FETO, сообщили СМИ

Отмечается, что журналисты Али Булач и Шахин Алпай приговорены к 8 годам и 9 месяцам тюрьмы, а их коллеги Мюмтазер Тюркёне и Мустафа Унал к 10,5 годам.

Газета Zaman, которую турецкие власти обвиняли в связях с Гюленом, в марте 2016 года была переведена под внешнее управление, после чего было уволено большинство работавших в ней журналистов. После попытки переворота в июле 2016 года газета была закрыта, более 20 ее сотрудников были арестованы.

Конституционный суд (КС) Турции в январе этого года принял решение об освобождении журналистов газеты Zaman Шахина Алпая и Мехмета Алтана в связи с нарушением их прав. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг раскритиковал это решение и заявил, что КС превысил свои полномочия. Верховный суд Турции отклонил жалобу двух арестованных журналистов и оставил их под стражей.