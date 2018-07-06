В Сирии суперминометы М-240 применили активно-реактивные боеприпасы

Сирии правительственные войска активно применяют самые мощные в мире буксируемые минометы М-240. Вместе со ствольной артиллерией и реактивными системами огня их задействуют в уничтожении укреплений бандформирований.

Кроме стандартных 240-мм фугасных мин Ф-864 массой в 130 кг, также в ход идут дальнобойные активно-реактивные боеприпасы с дальностью полета до 19 км и весом в 228 кг. Попадая в цель, эти снаряды наносят очень значительные разрушения. Они могут легко уничтожить любой бетонный бункер, подземный склад боеприпасов, превратить в груду металлолома укрытый в окопе танк противника.

Это оружие ранее хорошо себя проявило в ходе боевых операций в районе Дамаска . Полученный опыт будет полностью реализован в ходе нового наступления.

Вес миномета М-240 — 4230 кг. Длина ствола — 5340 мм. Скорострельность -1 выстрел в минуту. Если по штату положено иметь расчет из 11 человек, то в Сирии с боевыми задачами справляются гораздо меньшими силами.

По разным данным, всего было выпущено более 300 М-240. В настоящее время сирийская армия — одна из немногих, которая продолжает применять такое оружие. В российских сухопутных войсках в настоящее время состоит на вооружении самоходный миномет 2С4 «Тюльпан».