Сирия призвала ООН не тратить деньги на доклады и помогать людям

ООН , 6 июл — РИА Новости Сирия обратилась к ООН с очередной просьбой прекратить тратить деньги на сбор информации о ситуации в стране и написание докладов, а вместо этого начать оказывать реальную помощь народу, говорится в письме постоянного представителя республики при ООН Башара Джаафари.

"Сирийское правительство вновь заявляет о том, что Совет Безопасности должен прекратить публикацию этих ежемесячных докладов, поскольку они преследуют только одну цель — служить ряду враждебно настроенных к Сирии государств средством для осуществления против нее подстрекательской и клеветнической деятельности", — говорится в письме в ответ на 51-й доклад генерального секретаря и Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) по ситуации в САР.

Кроме того, постпред отмечает, что Совбез ООН «должен также прекратить растрачивать финансовые и людские ресурсы, которые можно было бы использовать для оказания сирийскому народу реальной, а не иллюзорной помощи».

"Вместо этих ежемесячных докладов должны составляться ежеквартальные доклады, которые отличались бы профессионализмом и заслуживали бы доверия", — отмечает Джаафари.

Содержание доклада УКГВ о ситуации по данным на апрель этого года постпред Сирии считает политизированным и занимающим враждебную позицию, не способствующим активизации гуманитарной деятельности. Действия докладчиков он назвал направленными «исключительно на обслуживание интересов некоторых западных государств, враждебно настроенных по отношению к Сирии и пользующихся влиянием в Совете Безопасности, а также на обслуживание интересов их пособников в регионе».

"Авторов доклада нужно теперь привлечь к ответственности за нарушение антитеррористических резолюций Совета Безопасности и за использование термина «вооруженная оппозиция в Идлибе» в отношении «Фронта ан-Нусра*», «Организации освобождения Леванта*» (запрещенные в России группировки) и связанных с ними групп, которые были внесены Советом Безопасности в перечень террористических структур", — считает Джаафари.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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