Ещё
Сирия призвала ООН не тратить деньги на доклады и помогать людям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирия призвала ООН не тратить деньги на доклады и помогать людям 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
ООН, 6 июл — РИА Новости. Сирия обратилась к ООН с очередной просьбой прекратить тратить деньги на сбор информации о ситуации в стране и написание докладов, а вместо этого начать оказывать реальную помощь народу, говорится в письме постоянного представителя республики при ООН Башара Джаафари.
"Сирийское правительство вновь заявляет о том, что Совет Безопасности должен прекратить публикацию этих ежемесячных докладов, поскольку они преследуют только одну цель — служить ряду враждебно настроенных к Сирии государств средством для осуществления против нее подстрекательской и клеветнической деятельности", — говорится в письме в ответ на 51-й доклад генерального секретаря и Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) по ситуации в САР.
Кроме того, постпред отмечает, что Совбез ООН «должен также прекратить растрачивать финансовые и людские ресурсы, которые можно было бы использовать для оказания сирийскому народу реальной, а не иллюзорной помощи».
"Вместо этих ежемесячных докладов должны составляться ежеквартальные доклады, которые отличались бы профессионализмом и заслуживали бы доверия", — отмечает Джаафари.
Содержание доклада УКГВ о ситуации по данным на апрель этого года постпред Сирии считает политизированным и занимающим враждебную позицию, не способствующим активизации гуманитарной деятельности. Действия докладчиков он назвал направленными «исключительно на обслуживание интересов некоторых западных государств, враждебно настроенных по отношению к Сирии и пользующихся влиянием в Совете Безопасности, а также на обслуживание интересов их пособников в регионе».
"Авторов доклада нужно теперь привлечь к ответственности за нарушение антитеррористических резолюций Совета Безопасности и за использование термина «вооруженная оппозиция в Идлибе» в отношении «Фронта ан-Нусра*», «Организации освобождения Леванта*» (запрещенные в России группировки) и связанных с ними групп, которые были внесены Советом Безопасности в перечень террористических структур", — считает Джаафари.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло9
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал12
В московском метро произошло самоубийство91
Савченко избили в Киеве24
Американский сенатор приехал в Россию и задумался134
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение