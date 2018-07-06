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Россия собралась качать сирийскую нефть
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Россия собралась качать сирийскую нефть 

Карельские вести 6 июля 2018
Фото: Карельские вести
«Проводится геологоразведка на суше и на шельфе»
Компании из России начали геологоразведочные работы на шельфе Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго.
«Проводится геологоразведка на суше и на шельфе», — отметили в Минэнерго.
Кроме того, российские компании намерены провести в Сирии работы по восстановлению и модернизации тепловых электростанций (ТЭС).
В ведомстве агентству сообщили, что в реализации этих проектов пожелали принять участие «СТГ-инжиниринг», «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «Технопромэкспорт» и ряд других российских компаний. Отмечается, что в нефтегазовой отрасли Россия наряду с сирийскими коллегами намерена разрабатывать новые нефтегазовые месторождения, восстанавливать нефтеперерабатывающие предприятия, а также ремонтировать объекты инфраструктуры.
В области электроэнергетики приоритетом для руководства Сирии является организация бесперебойной подачи электричества в города и крупные населенные пункты. «Российские компании принимают участие в проектах восстановления и модернизации ТЭС страны», — рассказали в Минэнерго.
Как писали СМИ, 23 марта в Крыму премьер-министр Сирии Имад Хамис и российские бизнесмены договорились о сотрудничестве. В ходе встречи обсуждались вопросы послевоенного социально-экономического восстановления республики и расширения двусторонних торгового-экономических связей между странами.
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