Россия собралась качать сирийскую нефть

«Проводится геологоразведка на суше и на шельфе»

«Проводится геологоразведка на суше и на шельфе», — отметили в Минэнерго.

Кроме того, российские компании намерены провести в Сирии работы по восстановлению и модернизации тепловых электростанций (ТЭС).

В ведомстве агентству сообщили, что в реализации этих проектов пожелали принять участие «СТГ-инжиниринг», «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «Технопромэкспорт» и ряд других российских компаний. Отмечается, что в нефтегазовой отрасли Россия наряду с сирийскими коллегами намерена разрабатывать новые нефтегазовые месторождения, восстанавливать нефтеперерабатывающие предприятия, а также ремонтировать объекты инфраструктуры.

В области электроэнергетики приоритетом для руководства Сирии является организация бесперебойной подачи электричества в города и крупные населенные пункты. «Российские компании принимают участие в проектах восстановления и модернизации ТЭС страны», — рассказали в Минэнерго.