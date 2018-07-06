Без жены и с молитвой: как еврейский спецназ уничтожает ХАМАС

Армия обороны Израиля развернула несколько батарей системы ПРО «Железный купол» на границе с сектором Газа. С начала года из палестинского анклава по Израилю было выпущено 289 ракет — больше, чем за четыре года, прошедших после завершения военной операции Израиля в 2014 году. В ответ на акции ХАМАС , контролирующего анклав, ЦАХАЛ не только прикрывает воздушное пространство, но и наносит точечные удары по лидерам движения. Однако Израиль обладает и более эффективным средством подавления противника — спецподразделением «Йехидат Мистаравим».

О его деятельности известно немного и практически нет никаких сведений о численности и местах базирования — информация держится в строжайшем секрете. Однако результаты работы бойцов подразделения впечатляют.

«Миставарим» был создан в 1987 году. Основная задача — антитеррористическая деятельность на территории, контролируемой палестинцами. Бойцы в совершенстве владеют местным диалектом арабского языка, отлично знают традиции каждого квартала, обладают искусством камуфляжа и ничем не отличаются от арабов. Это даёт возможность внедряться в отряды ХАМАС и держать в постоянном страхе даже окружённых сотнями вооружённых охранников лидеров организации.

В 1990 году на учёте израильских спецслужб было несколько сотен активных членов террористических организаций, которые скрывались в местах компактного проживания арабов, к середине 1990-х их осталось всего несколько десятков. Высокая эффективность бойцов «Миставарима» стала причиной того, что палестинцы прозвали спецподразделение «отрядами убийц». В самые напряжённые годы противостояния с 1989 по 1995 годы не проходило ни дня без одной-двух операций против террористов.

Бойцы «Миставарима» используют различную тактику. Одна из них — переодевание в форму палестинской полиции. Првоохранителям по правилам положены хорошие образцы вооружения западного производства. Операции можно проводить под видом легальных операций по задержанию «пособников евреев», якобы санкционированных руководством автономии, что не вызывает ответных действий со стороны жителей палестинских городов и посёлков.

Другой тактический приём — участие в палестинских акциях протеста. Бойцы подразделения вместе с палестинской молодёжью ходят с антиеврейскими плакатами и даже закидывают солдат ЦАХАЛ камнями, чтобы ничто не выдало внедрённых сотрудников. Когда у стихийного протеста удаётся вычислить лидеров, бойцы «Миставарима» приступают к их обезвреживанию.

flickr.com/Israel Defense Forces

Участие в операциях наравне с палестинцами чревато последствиями. Бывали случаи, когда антитеррористические израильские подразделения штурмовали объекты, на которых были замаскированные сотрудники «Миставарима», а также случаи, когда бойцам приходилось стрелять в сторону солдат ЦАХАЛ, чтобы не быть разоблачёнными. Несчётное количество раз, участвуя в демонстрациях палестинцев, спецназовцам приходилось дышать слезоточивым газом, которым разгоняли протестующих израильские полицейские.

Однако результаты работы заставляют правительство Израиля сохранять практику применения «Миставарим». Осенью 2015 года во время одного из обострений благодаря полученной от внедрённых спецназовцев информации полиция задержала десятки активных участников уличных беспорядков, раскрыла ряд террористических ячеек, обнаружила множество складов и лабораторий по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Для работы в «Муставариме» требуется не только хорошая физическая подготовка, но и стрессоустойчивость. Большинство спецназовцев не женаты или разведены. Сотрудники подразделений не имеют права сообщать супругам о месте своей работы, но мало какая женщина выдержит, если её муж работает по 20 часов в сутки и в любой момент может пропасть на неделю или месяц.

Поддерживают себя бойцы традиционной еврейской молитвой. Независимо от характера задания каждый спецназовец старается каждое утро прочесть «Шма, Исраэль» («Слушай, Израиль»). Как они сами признаются в редких и анонимных интервью, работать в «Муставариме» и не верить в Бога просто невозможно.