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Армия Асада оставит города на юге Сирии
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Армия Асада оставит города на юге Сирии в рамках соглашения с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Один из представителей сирийских повстанцев заявил, что заключенное при посредничестве России соглашение о прекращении огня в восточной части провинции Дераа предполагает вывод подконтрольных Дамаску военных из нескольких городов на юге Сирии.
По словам представителя оппозиции Ибрагима аль-Джабави, сотрудничающие с Россией местные власти возьмут на себя ответственность за освобождаемые районы, сообщает Reuters.
Он также отметил, что повстанцы договорились о поэтапной передаче своего оружия и дали согласие на приход российской военной полиции в район иорданской границы.
В четверг правительственная армия Сирии вышла к границе с Иорданией в провинции Дераа, закрепившись на линии протяженностью около шести километров.
Занять часть границы с Иорданией сирийские правительственные войска смогли после успешных переговоров российской стороны с контролировавшими участок террористическими формированиями.
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