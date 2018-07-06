Армия Асада оставит города на юге Сирии в рамках соглашения с Россией

Один из представителей сирийских повстанцев заявил, что заключенное при посредничестве России соглашение о прекращении огня в восточной части провинции Дераа предполагает вывод подконтрольных Дамаску военных из нескольких городов на юге Сирии

По словам представителя оппозиции Ибрагима аль-Джабави, сотрудничающие с Россией местные власти возьмут на себя ответственность за освобождаемые районы, сообщает Reuters

Он также отметил, что повстанцы договорились о поэтапной передаче своего оружия и дали согласие на приход российской военной полиции в район иорданской границы.

В четверг правительственная армия Сирии вышла к границе с Иорданией в провинции Дераа, закрепившись на линии протяженностью около шести километров.

Занять часть границы с Иорданией сирийские правительственные войска смогли после успешных переговоров российской стороны с контролировавшими участок террористическими формированиями.