Выходцы из «Стройтрансгаза» Тимченко займутся развитием туризма в Сирии 

Выходцы из «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко занялись восстановлением туристической инфраструктуры в Сирии. Это будет совместный проект российской компании STG Logistic и Партии арабского социалистического возрождения (БААС, правящая партия в Сирии). Он оценивается в $90 млн и предусматривает строительство пятизвездочного отеля на побережье Средиземного моря в деревне Аль-Манара провинции Тартус, передает РБК.
Сирийские СМИ утверждают, российская сторона планирует построить рядом с гостиницей торговый центр, магазины, бассейны, детские игровые площадки, виллы и конференц-залы.
14 мая 2018 года состоялась закладка первого камня этого отеля. На мероприятии присутствовали начальник полиции Тартуса, члены руководства филиала партии БААС в Тартусе, а также ряд других сирийских государственных чиновников, говорится на сайте партии. С российской стороны на церемонии присутствовали гендиректор STG Logistic Игорь Казак и региональный директор этой компании Захид Шахсуваров, следует из сообщения БААС.
Ранее Казак и Шахсуваров работали в компании «Стройтрансгаз», подконтрольной бизнесмену Геннадию Тимченко: Казак занимал должность заместителя ее гендиректора, а Шахсуваров — заместителя гендиректора филиала в Сирии. Cогласно данным СПАРК, Казак также занимает пост гендиректора «СТГ Инжиниринг», которая ранее принадлежала «Стройтрансгазу», но с марта 2018 года контролируется двумя структурами — «Фотон Экспресс» и «Энергия Антареса», конечным собственником которых указана Ольга Сахарова. Кроме того, Казак до мая 2017 года возглавлял «СТГ Логистик», которой владеют физические лица, не связанные со «Стройтрансгазом», следует из СПАРК.
До войны, начавшейся в 2011 году, развивать туризм в Сирии собирались туристический холдинг АФК «Система» «Интурист» вместе с группой «Синара» Дмитрия Пумпянского. Они планировали вложить в свои проекты в стране по $25 млн