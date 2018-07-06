Выходцы из «Стройтрансгаза» Тимченко займутся развитием туризма в Сирии

Сирийские СМИ утверждают, российская сторона планирует построить рядом с гостиницей торговый центр, магазины, бассейны, детские игровые площадки, виллы и конференц-залы.

14 мая 2018 года состоялась закладка первого камня этого отеля. На мероприятии присутствовали начальник полиции Тартуса, члены руководства филиала партии БААС в Тартусе, а также ряд других сирийских государственных чиновников, говорится на сайте партии. С российской стороны на церемонии присутствовали гендиректор STG Logistic Игорь Казак и региональный директор этой компании Захид Шахсуваров, следует из сообщения БААС.

Ранее Казак и Шахсуваров работали в компании «Стройтрансгаз», подконтрольной бизнесмену Геннадию Тимченко: Казак занимал должность заместителя ее гендиректора, а Шахсуваров — заместителя гендиректора филиала в Сирии. Cогласно данным СПАРК, Казак также занимает пост гендиректора «СТГ Инжиниринг», которая ранее принадлежала «Стройтрансгазу», но с марта 2018 года контролируется двумя структурами — «Фотон Экспресс» и «Энергия Антареса», конечным собственником которых указана Ольга Сахарова. Кроме того, Казак до мая 2017 года возглавлял «СТГ Логистик», которой владеют физические лица, не связанные со «Стройтрансгазом», следует из СПАРК.