Бельгийские полицейские опознали палача ИГ*

Следователи антитеррористического подразделения федеральной полиции Брюсселя Бельгия ) опознали Оссаму Крайема как одного из палачей иорданского пилота. В феврале 2015 года в Сирии боевики ИГ* сожгли летчика заживо в металлической клетке. Об этом сообщили АиФ.

Оссама Крайем является фигурантом дела о терактах в Брюсселе и Париже в 2015–2016 годах. Он попал на камеры видеонаблюдения рядом со смертником перед совершением террористического акта на станции брюссельского метро «Маэльбек».

Также было установлено, что именно Крайем приобрел в городском торговом центре сумки, которые потом начинили взрывчаткой.

4 июля в сирийском Хомсе был ликвидирован сын главаря ИГ* Хузайфа аль-Бадри.