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Бельгийские полицейские опознали палача ИГ*
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Бельгийские полицейские опознали палача ИГ* 

360tv.ru 6 июля 2018
Следователи антитеррористического подразделения федеральной полиции Брюсселя (Бельгия) опознали Оссаму Крайема как одного из палачей иорданского пилота. В феврале 2015 года в Сирии боевики ИГ* сожгли летчика заживо в металлической клетке. Об этом сообщили АиФ.
Оссама Крайем является фигурантом дела о терактах в Брюсселе и Париже в 2015–2016 годах. Он попал на камеры видеонаблюдения рядом со смертником перед совершением террористического акта на станции брюссельского метро «Маэльбек».
Также было установлено, что именно Крайем приобрел в городском торговом центре сумки, которые потом начинили взрывчаткой.
4 июля в сирийском Хомсе был ликвидирован сын главаря ИГ* Хузайфа аль-Бадри.
*ИГ (Исламское государство) — запрещенная в России террористическая организация.
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