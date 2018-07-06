Военный эксперт посчитал недостаточным оснащение армии РФ беспилотниками

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии в эфире НСН рассказал, что российские БПЛА могут вести разведку на удалении до 500 километров.

Более 1900 беспилотников находятся в подразделениях беспилотной авиации, которые вошли в состав специальных войск. Об этом заявил начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков . Беспилотники помогали следить за обстановкой в Сирии и выполнили свыше 23 тысяч полётов, сообщает «Красная звезда».

«В Сирии они, в основном, применяются как средства разведки. Они входят в состав разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. То есть обнаруживается цель противника с помощью этих дронов, в том числе на большой глубине. В Сирии они работали на глубине до 400-500 километров. Координаты этой цели передаются в контур системы управления огнём. Затем система управления оружием и войсками определяет ударное или огневое средство, которое будет поражать цель. Кроме того, наши беспилотники применялись там как средства для ретрансляции, то есть для увеличения дальности связи с нашими элементами боевого порядка и управления на большом удалении от командных пунктов. Но этого [количества] недостаточно», — отметил эксперт.

Лазерный аналог АК-47 назвали фантастикой По словам Виктора Мураховского, в будущем беспилотники сами будут поражать цели.

«Надо далее насыщать войска таким видом вооружения. Сейчас у нас на этапе завершения испытаний ещё несколько модификаций беспилотников, которые в том числе могут самостоятельно выполнять ударные задачи. Это сильно сократит цикл боевого управления и цикл боевого поражения противника», — заключил в эфире НСН Мураховский.

Стоит отметить, что беспилотники начали внедрять в армию РФ с 2013 года. Как подчеркнул Александр Новиков, это позволило повысить возможности ВС РФ, сообщает «Свободная Пресса». Ранее в соцсетях появилась информация о первой выкатке под открытое небо нового тяжёлого ударного БПЛА «Охотник».