Как в 1940 году французы и англичане хотели сокрушить СССР

После подписания пакта Молотова — Риббентропа летом 1939 года Франция Англия стали планировать войну с Советским Союзом. Нанести сокрушительный удар по СССР союзники хотели посредством бомбардировок по нефтяным месторождениям на Кавказе (таким образом, будет перекрыта большая волжская нефтяная артерия), после чего ввести туда 500 тыс. своих войск.

Первоначально рассматривались три варианта развития событий:

Румыния, 1. Ведение военных действия с Черного моря. Эта стратегия получила название «Южный план» нападения на СССР. Согласно ему, нападение планировалось с Черного моря, Балканских стран и Турции Греция , Югославия и Турция предположительно должны были дать подкрепление в размере 100 дивизий, а Норвегия Швеция дополнительно — еще 10 дивизий. 2. Вторжение на Кавказ. 19 января 1940 года французское и английское правительства создали документ о «Непосредственном вторжении на Кавказ». Далее Франция и Англия планировали втянуть в эту войну Турцию, Югославию и Румынию. Основной расчет делался на Ливан Сирию , там должен был располагаться французский корпус в количестве 150 — тысяч человек (под командованием Максима Вейгана), которые должны были окончательно сломать дух советских солдат. Генштаб Франции решил проводить эту операцию с северо — запада Ирана . 3. Восстание мусульманского населения Кавказа. «Подстрекателем» таких действий выступал Париж. Именно высказывания французов были более агрессивными, они приветствовали открытый конфликт с СССР, чтобы оказать помощь Финляндии . Исполнителями же всех действий по замыслу французов должны были стать англичане. Основной акцент делался именно на флот и авиацию, а ни первого ни второго у французов не было. Англичане хотя и имели все это, но хотели вести осторожную и хитрую игру. Им совершенно не нужно было подставлять под удар свои позиции в Ираке , Иране, Индии, и тем более Египте . Таким образом, Франция хотела войны с СССР, но не располагала необходимыми средствами для этого, а Англия хоть и имела возможности для ведения этой войны, но эй это было невыгодно. [С-BLOCK]

Весной 1940 года, были разработаны два окончательных плана предстоящих боевых действий на Кавказе: английский «МА-6» и французский «RIP». Союзники считали, что 90 — 100 самолетов было достаточно для нанесения авиаудара. Из них 5 групп американские — «Гленн Мартин», 4 группы английских бомбардировщиков «Блэнхейм». Согласно этому плану в течение 15 дней должно было быть разрушено Баку , а Грозный — в течение 12 дней. [С-BLOCK]

В марте 1940 года состоялось совещание английского и французского командования в Алеппо, во время которого были обсуждены подготовительные моменты предстоящей операции. Планировалось строительство 20 аэродромов, к концу мая — началу июня подготовка должна была быть завершена. [С-BLOCK]

Подготовка к войне велась активно до мая 1940 года, пока Гитлер не начал наступление. Несмотря на то, что Франция знала о наступлении Гитлера (стал известен план нападения на Францию — «Гельб»), но совершенно не была к этому готова, так как активно готовила наступление на СССР.

СССР же благодаря своей разведслужбе приняло соответствующие контрмеры, чтобы не допустить вторжение. По факту военная компания Гитлера 1940 года, спасла СССР от войны с Францией, Англией, Ираном и Турцией.