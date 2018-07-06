Лавров высказался об интересе к ядерной сделке

Лавров заявил, что РФ и КНР заинтересованы в полной реализации ядерной сделки с Ираном

Москва и Пекин заинтересованы в сохранении и полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И. "Мы, как и наши китайские коллеги, заинтересованы в том, чтобы СВПД был сохранен и полностью реализован. Ситуация непростая, но мы привержены, как и Китай, и другие участники договоренности, международному праву и решению СБ ООН, в котором этот план был закреплен и тем самым стал частью международного права", — подчеркнул министр.