В Минобороны отчитались о ситуации в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в пятницу в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Латакия — два, Алеппо — один, Хама — два. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены три гуманитарные акции. В населенном пункте Умм-Валад (провинции Эс-Сувейда) нуждающимся передана 1 тысяча продовольственных пакетов общим весом 4,3 тонны. В населенном пункте Телль-Аахрам провинции Алеппо нуждающимся передано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. В населенном пункте Хшам провинции Дейр-Эз-Зор нуждающимся передано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны.

Всего проведено гуманитарных акций — 1 тысяча 857, общий вес доставленного гуманитарного груза — более 2,7 тысячи тонн.

В течение суток медицинская помощь оказана 88 жителям.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.