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Китай находится в контакте с арабскими странами в связи с ситуацией вокруг Ирана
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Китай находится в контакте с арабскими странами в связи с ситуацией вокруг Ирана 

RT на русском 6 июля 2018
Китайские власти находятся в постоянном контакте с арабскими странами по вопросу обострения ситуации вокруг Ирана, сообщил помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун.
«Китай находится в постоянном контакте с арабскими странами по вопросам поддержания регионального мира и стабильности, и иранская проблема часто становится предметом нашего обсуждения», — приводит слова китайского дипломата РИА Новости.
По его словам, Пекин намерен и дальше «играть конструктивную роль» в процессе поддержания регионального мира и стабильности.
Ранее сообщалось, что китайская сторона не прекратит торгово-экономические отношения с Ираном, несмотря на односторонние санкции со стороны Соединённых Штатов.
Также президент Ирана поблагодарил Россию и КНР за поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.
RT на русском: последние новости
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