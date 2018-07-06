Китай находится в контакте с арабскими странами в связи с ситуацией вокруг Ирана

Китайские власти находятся в постоянном контакте с арабскими странами по вопросу обострения ситуации вокруг Ирана , сообщил помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун. «Китай находится в постоянном контакте с арабскими странами по вопросам поддержания регионального мира и стабильности, и иранская проблема часто становится предметом нашего обсуждения», — приводит слова китайского дипломата РИА Новости По его словам, Пекин намерен и дальше «играть конструктивную роль» в процессе поддержания регионального мира и стабильности. Ранее сообщалось, что китайская сторона не прекратит торгово-экономические отношения с Ираном, несмотря на односторонние санкции со стороны Соединённых Штатов Также президент Ирана поблагодарил Россию и КНР за поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.