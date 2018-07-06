Беженцы начали возвращаться в сирийский Умм-эт-Тиур

Беженцы возвращаются в населенный пункт Умм-эт-Тиур в сирийской провинции Хама после освобождения данной территории от террористов. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома несколько лет назад.

Боевики регулярно обстреливали населенный пункт, в результате чего сильно пострадало электро— и водоснабжение, передает РИА Новости . В настоящее время местные власти с помощью специалистов из РФ восстанавливают инфраструктуру.

Чтобы избежать эпидемий, российские военные медики проводят разъяснительную работу и организовывают прививочные пункты.