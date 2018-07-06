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Беженцы начали возвращаться в сирийский Умм-эт-Тиур
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Беженцы начали возвращаться в сирийский Умм-эт-Тиур 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Беженцы возвращаются в населенный пункт Умм-эт-Тиур в сирийской провинции Хама после освобождения данной территории от террористов. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома несколько лет назад.
Боевики регулярно обстреливали населенный пункт, в результате чего сильно пострадало электро— и водоснабжение, передает РИА Новости. В настоящее время местные власти с помощью специалистов из РФ восстанавливают инфраструктуру.
Чтобы избежать эпидемий, российские военные медики проводят разъяснительную работу и организовывают прививочные пункты.
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