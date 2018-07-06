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Российские военные проводят вакцинацию в Сирии‍
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Российские военные врачи в Сирии начали вакцинацию населения 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Вакцинация позволит избежать вспышек таких заболеваний, как брюшной тиф и гепатит.
Российские военные врачи начали вакцинацию населения в провинции Хама, чтобы избежать вероятность вспышки эпидемий — брюшного тифа, гепатита А.
Узнав о вакцинации, местные жители направились к военному госпиталю, там сразу выстроилась очередь. Местным жителям несколько лет не оказывалась медицинская помощь — все они хотят попасть на осмотр, получить бесплатные лекарства. Женщин и детей пропускают без очереди.
Военные специалисты также взяли пробы воды, которая поступает в дома жителей, и провели ее экспертизу. Она оказалась чистой и безопасной.
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