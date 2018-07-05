В ООН настаивают на открытости портов Йемена

"Члены Совбеза признали важность портов Ходейда и Салифа и еще раз призвали сохранять их открытыми и безопасными, учитывая сохраняющийся риск ухудшения гуманитарной ситуации", — сказал Скуг.

Он отметил, что члены Совбеза также в очередной раз призвали соблюдать принятые резолюции, включая резолюцию 2216, и обратились к воюющим сторонам с просьбой соблюдать данные ранее обязательства по Международному гуманитарному праву.

Скуг добавил, что Совбез безоговорочно поддерживает усилия специального посланника по Йемену Мартина Гриффитса, который уже провел переговоры с одной из противоборствующих сторон и призвал «все стороны конструктивно участвовать в его усилиях по достижению политического решения», которое, по мнению совета, является «единственным способом положить конец конфликту».

Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию «Золотая победа» по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.