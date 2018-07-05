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В ООН настаивают на открытости портов Йемена
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В ООН настаивают на открытости портов Йемена 

РИА Новости 5 июля 2018
ООН, 5 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН вновь призвал противоборствующие стороны в Йемене оставлять стратегические порты Ходейда и Салифа открытыми, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации в стране, заявил журналистам в четверг после проведения закрытых консультаций председатель Совбеза в июле постпред Швеции Олаф Скуг.
"Члены Совбеза признали важность портов Ходейда и Салифа и еще раз призвали сохранять их открытыми и безопасными, учитывая сохраняющийся риск ухудшения гуманитарной ситуации", — сказал Скуг.
Он отметил, что члены Совбеза также в очередной раз призвали соблюдать принятые резолюции, включая резолюцию 2216, и обратились к воюющим сторонам с просьбой соблюдать данные ранее обязательства по Международному гуманитарному праву.
Скуг добавил, что Совбез безоговорочно поддерживает усилия специального посланника по Йемену Мартина Гриффитса, который уже провел переговоры с одной из противоборствующих сторон и призвал «все стороны конструктивно участвовать в его усилиях по достижению политического решения», которое, по мнению совета, является «единственным способом положить конец конфликту».
Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию «Золотая победа» по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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