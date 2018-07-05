Китай и Израиль развивают сотрудничество в сфере технологий и инноваций

Гуанчжоу , 5 июля / Синьхуа / — Представители более 2000 компаний Китая Израиля приняли участие в 4-м Китайско-израильском инвестиционном саммите, который прошел 2-3 июля в городе Чжухай южнокитайской провинции Гуандун.

Помимо презентаций, в рамках саммита были проведены форумы, посвященные интеллектуальному производству, цифровой экономике, биомедицине, умным городам и праву интеллектуальной собственности.

На состоявшемся в ходе мероприятия аукционе патент на метод выявления невропатии, принадлежащий Тель-Авивскому университету, был продан за 330 тыс. юаней /около 49 тыс. долларов США/.

Сделка была заключена через недавно запущенную Китайско-израильскую торговую платформу в сфере технологических инноваций и интеллектуальной собственности. Платформа — первая в своем роде в Китае — нацелена на стимулирование обмена технологиями между двумя странами. Правами на первые четыре патента, проданные через платформу, обладал Тель-Авивский университет.

Израиль является одним из крупнейших торговых партнеров Китая на Среднем Востоке. Китай, в свою очередь, выступает для Израиля крупнейшим торговым партнером в Азии и третьим торговым партнером в мире. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 13,12 млрд долларов при увеличении на 15,6 процентов в годовом выражении.

В марте прошлого года Китай и Израиль объявили об установлении всестороннего партнерства в области инноваций. По словам министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби, обе страны придают огромную важность технологическим инновациям.

Он выразил надежду, что в будущем больше израильских компаний будут искать партнеров в Китае для достижения взаимовыгодного развития.

По мнению Чжао Дунляна, директора Китайско-израильского инновационного парка в городе Чанчжоу — первой экспериментальной зоны инновационного сотрудничества, созданной правительствами двух стран, сотрудничество между Китаем и Израилем в сфере технологических инноваций является взаимодополняемым.

"Базовое исследование индустрий в Израиле лучше, страна придает особое значение исследованию и развитию ключевых технологий. Китай, в свою очередь, обладает хорошей способностью к инновации бизнес-модели. Объединение преимуществ двух сторон имеет многообещающие перспективы", — отметил он.

Израильская компания регенеративной медицины CollPlant специализируется на 3D-биопринтинге и разработке продукции для восстановления тканей. На форуме компания представила биочернила из искусственного коллагена, полученного из листьев табака, предназначенные для регенерации мягких тканей. CollPlant и китайская компания в сфере медицинских инструментов и биоматериалов Flon Holding учредили в инновационном парке в Чанчжоу совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой технологии производства коллагена из растений.

На саммите более 140 израильских технологических компаний и около 800 китайских компаний искали возможности для установления сотрудничества посредством организации семинаров по поиску партнеров в сфере B2B.

Как сообщил директор Центра международного сотрудничества при Государственном комитете по делам развития и реформ КНР Хуан Юн , на данный момент, более 1000 китайских компаний посетили либо представили свои проекты в Израиле, и несколько сотен израильских компаний привезли свои проекты в Китай.

Перед открытием саммита Чжухай и Израиль также запустили совместный проект, нацеленный на отбор лучших инновационных проектов в Израиле и реализацию их в Китае, с объемом инвестиций в 2 млрд юаней. Помимо этого, на саммите были заключены сделки по 15 другим крупным проектам.

Хуан Юн призвал Китай и Израиль продвигать обмены в сфере научных и технологических инноваций в рамках инициативы «Пояса и пути», а также повышать взаимодополняемость преимуществ друг друга на благо народов двух стран. -0-