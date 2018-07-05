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МИД приветствует призыв к сирийцам о возвращении в освобожденные города
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МИД приветствует призыв к сирийцам о возвращении в освобожденные города 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Призыв Дамаска к сирийцам возвращаться в освобожденные от боевиков города говорит о настрое на восстановление единства САР, Россия приветствует это, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К настоящему времени в список на возвращение (в САР. — Прим. ред.) включено более 3 тысяч человек. Это пока небольшая, но реальная цифра, и она постоянно растет", — сказала Захарова.
По ее словам, 3 июля правительство Сирии призвало беженцев возвращаться на родину после освобождения захваченных ранее террористами районов.
"В Москве приветствуют выше упомянутое заявление, свидетельствующее о твердом настрое Дамаска на восстановление единства Сирии и сирийцев, нацеленность на скорейший переход к мирной жизни и созидание", — подчеркнула Захарова.
По ее словам, Москва рассчитывает, что члены международного сообщества, ООН и ее специализированные агентства откликнуться на приглашения Дамаска и приложат дополнительные усилия по оказанию помощи Сирии в деле формирования благоприятных условий для добровольного и достойного возвращения на родину сирийских беженцев.
"Готовы к тесному взаимодействию с партнерами, убеждены, что возвращение сирийских беженцев на родину будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки как в самой Сирии, так и в регионе Ближнего Востока в целом", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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