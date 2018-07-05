Правительственные войска Йемена сбили беспилотник хоуситов

Кувейт , 5 июля / Синьхуа / — По сообщению из Адена : офицер правительственных войск Йемена заявил об успешном уничтожении сегодня в портовом городе Адене в южной части Йемена беспилотника формирований хоуситов.

Чиновник правительственных войск анонимно сообщил, что боевики-хоуситы рассчитывали сегодня при помощи беспилотника осуществить удар по главному управлению союзных войск под командованием Саудовской Аравии в Адене, «военные остановили атаку беспилотника и успешно уничтожили его».

Другой чиновник службы безопасности Йемена сообщил, что беспилотник боевиков-хоуситов сегодня произвел бомбардировку квартала Адена, где расположено главное управление союзных войск, «беспилотник выпустил две ракеты по базе союзных войск, однако никто не пострадал». —0—