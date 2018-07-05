Ещё
Правительственные войска Йемена сбили беспилотник хоуситов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительственные войска Йемена сбили беспилотник хоуситов 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
Кувейт, 5 июля /Синьхуа/ — По сообщению из Адена: офицер правительственных войск Йемена заявил об успешном уничтожении сегодня в портовом городе Адене в южной части Йемена беспилотника формирований хоуситов.
Чиновник правительственных войск анонимно сообщил, что боевики-хоуситы рассчитывали сегодня при помощи беспилотника осуществить удар по главному управлению союзных войск под командованием Саудовской Аравии в Адене, «военные остановили атаку беспилотника и успешно уничтожили его».
Другой чиновник службы безопасности Йемена сообщил, что беспилотник боевиков-хоуситов сегодня произвел бомбардировку квартала Адена, где расположено главное управление союзных войск, «беспилотник выпустил две ракеты по базе союзных войск, однако никто не пострадал». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Иордания отклонила предложение УВКБ о приеме дополнительного числа сирийских беженцев Правительство Сирии призвало граждан вернуться на родину Правительственные войска Йемена провели ожесточенные бои с хоуситами, с обеих сторон погибли как минимум 150 человек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло14
Савченко избили в Киеве32
Москва ушла под воду11
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение