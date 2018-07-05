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Более пяти тысяч сирийцев покинули часть юго-западной зоны деэскалации
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Более пяти тысяч сирийцев покинули часть юго-западной зоны деэскалации
РИА Новости
5 июля 2018
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Фото:
РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. БОЛЕЕ 5 ТЫС СИРИЙЦЕВ ЗА СУТКИ ПОКИНУЛИ ЧАСТЬ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ ДЕЭСКАЛАЦИИ В
СИРИИ
, ПОДКОНТРОЛЬНУЮ БОЕВИКАМ, ПО ГУМКОРИДОРУ — ЦПВС
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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