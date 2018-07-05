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Юго-Западную зону деэскалации в Сирии покинули более 30 тысяч мирных жителей — Минобороны РФ
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Юго-Западную зону деэскалации в Сирии покинули более 30 тысяч мирных жителей — Минобороны РФ 

ТК «Звезда» 5 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
За прошедшие сутки более 5 тысяч сирийцев покинули западную часть Юго-Западной зоны деэскалации, подконтрольную боевикам, по организованному при содействии российского ЦПВС гуманитарному коридору вблизи н.п. Кафер-Шамс.
Всего за неделю из данной зоны в районы, подконтрольные сирийскому правительству, вышло более 35 тысяч человек, говорится в сообщении Минобороны РФ.
«Большая часть беженцев уезжает к своим родственникам и знакомым. Для остальных в провинции Эс-Сувейда сирийскими властями при содействии российского Центра примирения враждующих сторон развернуты 2 лагеря беженцев — «Джебаб» и «Рсас», в которых организовано круглосуточное дежурство бригад скорой помощи, открыты медпункты и пункты раздачи горячего питания. Все беженцы обеспечиваются сирийскими властями продовольствием, бутилированной водой и предметами первой необходимости», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Жители населенных пунктов южной зоны деэскалации сообщают о тяжелой гуманитарной ситуации в районах, контролируемых боевиками из-за постоянной борьбы между действующими там формированиями за влияние и контроль над складами продовольствия. Местное население испытывает острый дефицит продовольствия, воды и медикаментов.
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