Эрдоган заявил о сохранении «Народного альянса» в парламенте Турции

"Мы продолжим Народный альянс в парламенте", — заявил Эрдоган, выступая в пятницу в Анкаре перед руководителями региональных отделений ПСР.

Он поблагодарил граждан страны за высокую явку на всеобщих выборах 24 июня, которая превысила 86%. «Это расстроило тех, кто хотел загнать Турцию в угол», — отметил президент.

Эрдоган добавил, что состав нового кабинета министров будет оглашен 9 июля после президентской инаугурации. По его словам, впервые в истории Турции члены кабинета не будут связаны с какой-либо политической партией.

Высший избирательный совет Турции опубликовал в четверг окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов. Главой государства избран Эрдоган с результатом 52,59%. Его инаугурация пройдет 9 июля, после чего в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую систему правления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.

На выборах в меджлис, согласно их окончательным итогам, победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,56% и получила 295 из 600 депутатских мандатов. Партия национального движения набрала 11,10% и получила 49 мест. Таким образом, объединяющий их Народный альянс заручился 53,66% голосов и 344 местами в парламенте.