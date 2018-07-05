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Российскую ИМР-3М на базе Т-90С ждут в Ираке
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Российскую ИМР-3М на базе Т-90С ждут в Ираке 

Российская Газета 5 июля 2018
Фото: Российская Газета
В настоящее время сухопутные войска арабской страны осваивают российские основные боевые танки Т-90С. Недавно стало известно о прибытии второй партии таких машин.
Как известно, эффективное применение даже самой современной техники невозможно без вспомогательной техники, вроде уже закупленных бронированных тягачей БРЭМ-1М и упомянутых выше ИМР-3М. Это зримо продемонстрировали события в соседней Сирии. Здесь очень хорошо себя зарекомендовали машины предыдущей модификации, выполненные на базе Т-72.
Эти «саперные танки», часто действуя на самом острие атакующих войск, расчищали завалы во время боев в городах. Не обходилось без них и в ходе операций в пустынной местности. Имея противоснарядную защиту, они существенно превосходили по всем характеристикам получившие бронирование обычные бульдозеры, также применявшиеся сирийской армией.
По сравнению с более ранними версиями, ИМР-3М имеет ножевой колейный трал с электромагнитной приставкой, который позволяет нейтрализовывать мины самых современных типов.
Для самообороны на машине установлена закрытая установка с пулеметом калибра 12,7 мм. Мощность двигателя — 840 л.с. Максимальная скорость — 60 км/ч. Запас хода 500 км. Экипаж — 2 человека.
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