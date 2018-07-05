Музей терроризма: в Сирии открыли экспозицию захваченного у боевиков оружия

Смертоносная экспозиция получилась внушительной. Репортаж Станислава Григорьева:

Такую выставку оружия не увидишь нигде, кроме Сирии . Да и в самой Сирии пришлось ехать на юг, к границе с Иорданией , в город Изра . Эту коллекцию собрали, рассортировали и предъявили журналистам, чтобы они сделали выводы о снабжении бандитов. Откуда оно ведется, и какие страны в нем участвуют.

Изар Исмаил, генерал САА: Это оружие израильского производства, американского, британского и есть французское.

Арсенал попал в руки военных разными путями: часть боевики просто бросили, отступая с позиций, часть добровольно сдана теми, кто воевать вообще отказался. За прошедшую неделю 27 деревень и городов южной зоны деэскалации перешли на сторону правительства. Собранным оружием можно экипировать полк, не меньше.

Иса Альтун, полковник САА: Мы нашли эти рации в штабе боевиков в Альгарии и Аль Гарбии. У нас есть данные, что с их помощью иностранные инструкторы руководили действиями Ан-Нусры*. Теперь это имущество сирийских связистов.

Джебхат Ан Нусра* — запрещенная террористическая организация. О ней здесь напоминают экстремистские надписи на оружии и снаряжении. Снабжать эти «легионы смерти» открыто не рискнет ни одно цивилизованное государство, но то — только на словах. На самом деле, в подпитке головорезов, которые повинны в многочисленных убийствах мирного населения, «засветился» весь старый свет и даже — страны Восточной Европы.

Бирка на крышке одного из ящиков говорит нам о том, что эти боеприпасы были произведены в бывшей Чехословакии, еще в 1986 году, а затем были переупакованы, в 2008-м. И здесь есть даже имя упаковщицы — Анежка. Привет вам, Анежка!

Гранатометов не счесть, а управляемых противотанковых ракет — несколько видов. Преобладают знаменитые «TOW» американского производства. Миноискатели из Италии и каски из США — вещи из разряда военных излишеств, если учесть их высокую стоимость и качество. Но и их тоже — в избытке. А уж к вопросам правильного питания боевиков логисты из заграницы подходили с особой тщательностью.

Если все переписать, получается, что свыше 15 стран объединились для того, чтобы убивать граждан Сирии чужими руками. Очень многое из того, что представлено на выставке, в скором времени поступит в войска. И только самые экзотические экспонаты, возможно, поступят в музеи сирийской войны, если такие когда-нибудь будут созданы.

В здешней экспозиции стрелкового оружия встречаются музейные, прямо-таки раритетные экземпляры. Например — британская винтовка, начала прошлого века. Прошла десятки войн и вот, мы видим ее в Сирии. Но, вероятно, в этой стране ее боевой путь закончился. Кстати, оружие в превосходном, рабочем состоянии…

* организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации