Посол КНР в Сирии: двусторонние обмены в сфере СМИ имеют огромное значение

Дамаск , 5 июля / Синьхуа / — Посол КНР Сирии Ци Цяньцзинь отметил крайнюю важность двусторонних обменов в сфере СМИ.

Свое мнение дипломат выразил в среду на церемонии передачи пожертвований сирийской газете «Аль-Ватан» в Дамаске. По его словам, при сложившейся в Сирии ситуации средства массовой информации играют огромную роль, и сотрудничество Китая и Сирии в этой сфере помогает им бороться с общими вызовами.

По словам Ци Цяньцзиня, Пекин надеется укрепить партнерство с Дамаском в области СМИ и в будущем, возможно, организовать обмены среди деятелей этой отрасли обеих стран.

4 июля посольство КНР в Сирии пожертвовало сирийской газете «Аль-Ватан» офисные компьютеры и съемочное оборудование.

Главный редактор газеты Вада Абд Рабу назвал текущий кризис в Сирии тяжелым испытанием для СМИ страны. Он выразил благодарность китайской стороне за поддержку и выразил надежду, что в будущем народы двух государств больше узнают друг о друге, благодаря двустороннему сотрудничеству в сфере СМИ. —0—