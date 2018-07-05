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Посол КНР в Сирии: двусторонние обмены в сфере СМИ имеют огромное значение
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Посол КНР в Сирии: двусторонние обмены в сфере СМИ имеют огромное значение 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
Дамаск, 5 июля /Синьхуа/ — Посол КНР в Сирии Ци Цяньцзинь отметил крайнюю важность двусторонних обменов в сфере СМИ.
Свое мнение дипломат выразил в среду на церемонии передачи пожертвований сирийской газете «Аль-Ватан» в Дамаске. По его словам, при сложившейся в Сирии ситуации средства массовой информации играют огромную роль, и сотрудничество Китая и Сирии в этой сфере помогает им бороться с общими вызовами.
По словам Ци Цяньцзиня, Пекин надеется укрепить партнерство с Дамаском в области СМИ и в будущем, возможно, организовать обмены среди деятелей этой отрасли обеих стран.
4 июля посольство КНР в Сирии пожертвовало сирийской газете «Аль-Ватан» офисные компьютеры и съемочное оборудование.
Главный редактор газеты Вада Абд Рабу назвал текущий кризис в Сирии тяжелым испытанием для СМИ страны. Он выразил благодарность китайской стороне за поддержку и выразил надежду, что в будущем народы двух государств больше узнают друг о друге, благодаря двустороннему сотрудничеству в сфере СМИ. —0—
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