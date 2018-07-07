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Сирийские боевики сложили оружие
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Сирийские боевики сложили оружие 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились на прекращение огня. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.
В результате переговоров при посредничестве российского Центра по примирению с лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа достигнуты договоренности по нескольким вопросам.
В частности, стороны договорились о прекращении боевых действий, урегулировании статуса боевиков и начале сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований. Не желающих урегулировать статус боевиков, эвакуируют с семьями в провинцию Идлиб.
Помимо этого, урегулированы вопросы о восстановлении работы в населенных пунктах органов государственной власти Сирии и обеспечении возвращения беженцев от границы с Иорданией домой.
Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии за прошедшие сутки три нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо и Латакия, турецкие — ни одного. В течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарных акции в провинциях Риф Дамаск и Эс-Сувейда, медицинская помощь оказана десяти жителям.
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