Сирийские боевики сложили оружие

Лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились на прекращение огня. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

В результате переговоров при посредничестве российского Центра по примирению с лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа достигнуты договоренности по нескольким вопросам.

В частности, стороны договорились о прекращении боевых действий, урегулировании статуса боевиков и начале сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований. Не желающих урегулировать статус боевиков, эвакуируют с семьями в провинцию Идлиб

Помимо этого, урегулированы вопросы о восстановлении работы в населенных пунктах органов государственной власти Сирии и обеспечении возвращения беженцев от границы с Иорданией домой.