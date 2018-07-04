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Ливия обвинил Катар в поддержке боевиков
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Парламент Ливии обвинил Катар в поддержке боевиков 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: AP Photo / Mohammad Hannon
Ливийский парламент, заседающий на востоке страны, обвинил Катар в поддержке боевиков, пытавшихся в прошлом месяце захватить нефтяные порты.
Как сообщает Ливийское информационное агентство, с заявлением, обвиняющим Катар в "неприкрытом вмешательстве в ливийские дела и поддержке террористических банд", в среду выступил комитет по обороне и национальной безопасности Совета представителей (парламента) Ливии.
"Государство Катар причастно к подготовке к нападению на нефтяные месторождения и порты", — приводится в тексте заявления депутатов.
Ранее представитель офиса ливийского маршала Халифы Хафтара генерал Ахмед аль-Мисмари сообщил РИА Новости, что "Катар вмешивается во внутренние дела Ливии и финансирует терроризм на ее территории".
В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.
В середине июня боевики под командованием Ибрагима аль-Джадрана, которые до прихода армии контролировали нефтяные порты, вновь захватили терминалы в Рас-Лануфе и Эс-Сидре. Работа терминалов была приостановлена, сотрудники эвакуированы.
Затем СМИ сообщали, что армия освободила эти порты. А в конце июня официальный армейский представитель Ахмед аль-Мисмари сообщил, что Ливийская национальная армия передаст контроль над месторождениями и портами союзному временному правительству, которое действует на востоке страны. По словам аль-Мисмари, доходами от продажи нефти также будут распоряжаться власти на востоке страны.
Национальная нефтяная компания Ливии (NOC), ранее оперирующая ливийскими нефтяными объектами, сообщила о том, что ежедневные потери доходов от блокады ливийских портовых терминалов составляют 67,4 миллиона долларов. Ситуация повлияла и на рост мировых цен на нефть.
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