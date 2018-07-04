Ливия обвинил Катар в поддержке боевиков

Парламент Ливии обвинил Катар в поддержке боевиков

Ливийский парламент, заседающий на востоке страны, обвинил Катар в поддержке боевиков, пытавшихся в прошлом месяце захватить нефтяные порты.

Как сообщает Ливийское информационное агентство, с заявлением, обвиняющим Катар в "неприкрытом вмешательстве в ливийские дела и поддержке террористических банд", в среду выступил комитет по обороне и национальной безопасности Совета представителей (парламента) Ливии

"Государство Катар причастно к подготовке к нападению на нефтяные месторождения и порты", — приводится в тексте заявления депутатов.

Ранее представитель офиса ливийского маршала Халифы Хафтара генерал Ахмед аль-Мисмари сообщил РИА Новости , что "Катар вмешивается во внутренние дела Ливии и финансирует терроризм на ее территории".

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

В середине июня боевики под командованием Ибрагима аль-Джадрана, которые до прихода армии контролировали нефтяные порты, вновь захватили терминалы в Рас-Лануфе и Эс-Сидре. Работа терминалов была приостановлена, сотрудники эвакуированы.

Затем СМИ сообщали, что армия освободила эти порты. А в конце июня официальный армейский представитель Ахмед аль-Мисмари сообщил, что Ливийская национальная армия передаст контроль над месторождениями и портами союзному временному правительству, которое действует на востоке страны. По словам аль-Мисмари, доходами от продажи нефти также будут распоряжаться власти на востоке страны.

Национальная нефтяная компания Ливии (NOC), ранее оперирующая ливийскими нефтяными объектами, сообщила о том, что ежедневные потери доходов от блокады ливийских портовых терминалов составляют 67,4 миллиона долларов. Ситуация повлияла и на рост мировых цен на нефть.