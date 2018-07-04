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Тегеран обвинил Тель-Авив в краже облаков
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Тегеран обвинил Тель-Авив в краже облаков 

Российская Газета 4 июля 2018
Тегеран на полном серьезе обвинил израильтян в… краже дождевых облаков. Якобы из-за этих таинственных хитроумных манипуляций над Исламской Республикой не проливается предназначенная иранцам пресная вода.
В Израиле пока не прокомментировали столь странные инвективы из уст самого начальника иранского управления гражданской обороны Голамрезы Джалали. В истории, как древней, так и новейшей, хорошо известны споры между государствами вокруг водных ресурсов — рек, пресных озер — и суверенитета над ними. Особенно если речь идет о засушливых регионах. Но чтобы одна страна заподозрила другую в похищении тучек небесных — такое, пожалуй, встречается впервые.
Между тем иранцы уверены, что горные гряды на высоте более двух тысяч метров во всем обширном регионе — от Афганистана до Средиземноморья — последние четыре года покрыты снегом, и лишь Исламская Республика по непонятным причинам оказалась исключением. Тем временем нехватка питьевой воды для некоторых районов Ирана стала жизненно важной проблемой.
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