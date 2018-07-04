Из сирийской зоны деэскалации вывели почти четыре тысячи человек за сутки

"За прошедшие сутки через четыре пункта пропуска из юго-западной зоны деэскалации выведено 3802 мирных жителя, 353 из которых направлены в лагеря беженцев «Джебаб» и «Расас» (провинции Дераа)", — сказал он.

Цыганков также добавил, что представители Центра провели работу в районах примирения со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации.

Как сообщает начальник Центра, для улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи проведены гуманитарные акции в населенных пунктах Эль-Хамра в провинции Хама, Тат в провинции Алеппо и Ялда в провинции Риф Дамаск оказана гуманитарная помощь. Людям передано почти 2 тысячи продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил более восьми тонн.

Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 211 сирийцам, в том числе 100 детям.

Для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан , Телль-Биса, Харет-Тукман подразделениями российской военной полиции выставлены дневные наблюдательные посты, осуществляется патрулирование, добавил Цыганков.

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