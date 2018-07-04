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Из сирийской зоны деэскалации вывели почти четыре тысячи человек за сутки
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Из сирийской зоны деэскалации вывели почти четыре тысячи человек за сутки 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Более 3,8 тысяч сирийцев выведены из юго-западной зоны деэскалации за сутки, более 350 из них направлены в лагеря беженцев «Джебаб» и «Рсас» в провинции Дераа, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"За прошедшие сутки через четыре пункта пропуска из юго-западной зоны деэскалации выведено 3802 мирных жителя, 353 из которых направлены в лагеря беженцев «Джебаб» и «Расас» (провинции Дераа)", — сказал он.
Цыганков также добавил, что представители Центра провели работу в районах примирения со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации.
Как сообщает начальник Центра, для улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи проведены гуманитарные акции в населенных пунктах Эль-Хамра в провинции Хама, Тат в провинции Алеппо и Ялда в провинции Риф Дамаск оказана гуманитарная помощь. Людям передано почти 2 тысячи продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил более восьми тонн.
Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 211 сирийцам, в том числе 100 детям.
Для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса, Харет-Тукман подразделениями российской военной полиции выставлены дневные наблюдательные посты, осуществляется патрулирование, добавил Цыганков.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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